Коштів не буде, поки не буде реформ: Єврокомісія може не дати Угорщині 7,5 мільярда євро

Угорщина не виконала обіцянок перед Єврокомісією щодо проведення 17 реформ. Через це країні ймовірно призупинять виділення 7,5 мільярдів євро.

Про це Комісія повідомила Будапешт у середу, 30 листопада. Її представники додали, що поки Угорщина не реалізує обіцяного, коштів їм не бачити.

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Виникли побоювання щодо верховенства права в Угорщині

Європейська комісія рекомендує заморозити передачу 7,5 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини через "побоювання щодо верховенства права". Річ у тім, що держава мала провести 17 реформ, які влітку затвердила Єврокомісія, до 19 листопада.

Низку реформ у Будапешті справді провели. Однак так і не дотрималися рекомендацій Єврокомісії й не реалізували всі необхідні коригувальні заходи.

В результаті, Комісія вирішила зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня щодо призупинення 65% зобов'язань за трьома операційними програмами в рамках політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро,

– пояснили єврокомісари.

Водночас Єврокомісія ухвалила план щодо відновлення Угорщини після COVID-19 на суму 5,8 мільярда євро. Цей крок потрібно реалізувати до кінця 2022 року.

Натомість Комісія вимагає від Будапешта забезпечити функціонування 27 "надважливих етапів" перед тим, як отримати гроші. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс наголосив, що всі вимоги мають бути виконані у повному обсягу і тільки тоді Угорщина зможе подати свій запит на виплату.

Коротше кажучи, кошти не надійдуть доти, доки не будуть належним чином виконані основні етапи

– заявив він.

Для прийняття цих рішень країни Євросоюзу ще повинні своєю більшістю проголосувати за ухвалення рекомендацій Єврокомісії. Голосування проведуть не раніше ніж 6 грудня.

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Орбан "грається" з ЄС, а Україна стала заручницею, – Кулеба

Під час одного з інтерв'ю глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував неоднозначну поведінку Віктора Орбана. За його словами, угорський прем'єр "веде гру" з ЄС.

Водночас Україна, на думку Кулеби, опинилася в цій ситуації заручницею. Міністр закордонних справ звернувся до угорців і закликав не вірити "новинам" у ЗМІ, якщо вони кажуть, що українці відчувають ворожнечу до них.

Кулеба додав, що громадяни України та Угорщині – друзі. Щобільше, перемога України у війні – в інтересах Угорщини і всього цивілізованого світу.

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