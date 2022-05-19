Угорщину дотисли, процес незворотний – експерт припустив, коли проголосують за 6 пакет санкцій

ЄС досі не проголосував за 6-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, цей процес блокує Угорщина, вона вимагає від ЄС гроші, щоб мати змогу безпроблемно закрити поставки нафти від країни-агресора. І Євросоюз нарешті дотис Угорщину, тож за 6 пакет санкцій, ймовірно, проголосують вже за кілька тижнів.

Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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Чому відтягують 6-й пакет санкцій

За його словами, шостий пакет санкцій є узгодженим. Країни ЄС дійшли компромісу щодо нього.

"Проблема лише в тому, що Угорщина, яка теж погодилася за конкретних умов, зажадала вже виконати частину цих умов і додаткових гарантій", – каже радник міністра.

З'явилися нові дані по тому, скільки Угорщині треба часу, щоб переорієнтувати свої нафтопереробні заводи і закрити поставки. Треба знайти їх в бюджеті ЄС, щоб це все компенсувати. Тому Євросоюз зараз взяв додатковий час,

– пояснив Андрусів.

Коли можуть проголосувати за 6-й пакет санкцій

Тобто, як наголосив він, ЄС вже дотис Угорщину. Ця країна зараз не виступає принципово проти цього пакету. Радник міністра каже, що Угорщина озвучила, скільки їй треба коштів і для чого (ця сума становить близько 750 мільйонів євро).

"І вона, за умов виконання цих пунктів, підтримає ембарго. Оскільки це нові дані, ЄС взяв час, щоб з цим розібратися, і переглянути, чи зможе він профінансувати ці кошти або ж запропонувати якісь альтернативні варіанти", – відповів Андрусів.

Він запевнив, що 6 пакет санкцій всіма країнами узгоджений, залишилися технічні питання, зокрема, яка буде компенсація цих втрат та збитків.

На його думку, ці питання будуть вирішуватися трохи пізніше. Але Орбан почав вимагати, щоб була ясність вже зараз. Тому це пояснюють.

Коли буде ухвалений 6 пакет санкцій? Віктор Андрусів вважає, що 6 пакет санкцій, який включає нафтове ембарго, буде проголосований на початку червня 2022 року.

А яким буде 7-й пакет санкцій

За його словами, 7-й пакет санкцій – це питання газу, і воно значно складніше.

Над цим ведеться робота, але потрібно розуміти, що в ЄС усвідомлюють необхідність повного розриву з Росією і її ізоляцію до рівня Північної Кореї… Вони просто намагаються зробити цей процес найменш болючим для економіки та своїх громадян,

– запевнив Андрусів.

Він додав, що ключове те, що цей процес є незворотним. Він може розтягнутися у часі, мати послаблення, але він є незворотним.

Угорщину вже дотисли, – Андрусів про 6 пакет санкцій для РФ:



Що відомо про нафтове ембарго: коротко

У рамках 6 пакету санкцій проти Росії Євросоюз планує повністю відмовитися від російських нафти протягом 6 місяців та нафтопродуктів протягом 8 місяців.

Але не всі країни готові позбутися своєї енергозалежності. Тому ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. А Німеччина заявила, що відмовиться від російської нафти до кінця 2022 року і без нафтового ембарго від ЄС.

Та Угорщину це не влаштовує. Вона вперто вимагає або грошей, або виняток для трубопровідної нафти. Країна вимагає за нафтове ембарго від Євросоюзу до 750 мільйонів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо ембарго на російську нафту. Вона відзначила, що у перемовинах досягли прогресу, але потрібна подальша робота.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель і далі запевняє, що для нафтового ембарго докладуть максимум зусиль.

Відео до теми – 6 пакет санкцій ЄС проти РФ заблокований