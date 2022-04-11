Угорських журналістів запрошують у Бучу, щоб подивитися на докази звірств росіян

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко запросив угорських журналістів відвідати селище Буча на Київщині, аби ті переконались у масштабах трагедії та звірств, які вчинили окупанти.

Геращенко написав відкрите запрошення

Відповідне повідомлення опублікував Центр іноземних та українських медіа на своїй офіційній сторінці телеграм.

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Завтра, 12.04.2022, я запрошую угорських журналістів відвідати Бучу та інші місця Київщини, щоб на власні очі побачити руйнування, залишені росіянами, свідчення звірств, масові поховання, поспілкуватися з тими, хто вижив, почути про їх зниклих та загиблих членів родин,

– написав Геращенко.

Він додав, що особисто буде супроводжувати журналістів та організує транспорт з Києва до місця подій.

Куди звертатись охочим

При цьому політик порекомендував усім зацікавленим у його запрошенні репортерам звертатися за адресою електронної пошти або за наступним номером телефону: +38067-652-9197.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав у Володимира Зеленського докази справжності фото з Бучі.

Цікаве відео – Зеленський звернувся до Орбана, прем'єр-міністра Угорщини: