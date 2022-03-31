Угорський лоукостер Wizz Air відновив продаж авіаквитків з Росії: що відомо

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну безліч міжнародних компаній припинили свою діяльність в країні-агресорці. Мовиться й про авіаперевізників.

Зокрема, угорський лоукостер Wizz Air наприкінці лютого заявив про призупинення польотів до Росії. Втім, місяць потому змінив своє рішення – відновив польоти.

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WizzAir відновив продаж авіаквитків з Росії

На сайті Wizz Air з'явилися авіаквитки з Москви за деякими маршрутами. Вони доступні на червень і жовтень.

Так, можна придбати квитки до Будапешту і Дебрецену на червень, а також до Абу Дабі на жовтень.



Квитки за напрямком Москва – Абу-Дабі / сайт Wizz Air

Нагадаємо, наприкінці лютого авіакомпанія Wizz Air заявила, що призупиняє польоти до країни-агресорки.

Водночас у компанії повідомили, що допомагатимуть біженцям з України дістатися до інших країн світу – надали українцям 100 тисяч безплатних квитків.

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