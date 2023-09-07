Угорська "Скабєєва": в Україну не впустили авторку найабсурднішого фейку про Закарпаття

В Україну 7 вересня не впустили угорську пропагандистку Анжелу Фюшші. Вона намагалася заїхати в Україну, щоб відзняти черговий фейковий матеріал.

Фюшші працює на видання Pesti Srácok. Воно активно долучилося до дезінформаційної кампанії у "найкращих" традиціях російської пропаганди. Її метою була дискредитація українських воїнів, які захищають від російської агресії весь цивілізований світ.

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Саме Фюшші стала авторкою так званого "звіту" ("Фантастичні фейки і де їх шукати"). А знайшла свої фейки пропагандистка начебто під час поїздки на Закарпаття.

Там вона нібито побачила, як українська влада здійснює масову мобілізацію етнічних угорців. У такий спосіб начебто намагаються заповнити значні втрати на полі бою. Звідки Фюшші отримала такі дані – невідомо. Вочевидь, з власної фантазії. Бо інформацію про втрати Україна не розголошує.

Якщо так піде й надалі, то угорців справді не залишиться на Закарпатті,

– бідкається Фюшші.

На цей "звіт" відразу ж звернули увагу у Центрі протидії дезінформації. Там спростували брехню ще у січні 2023 року. Там наголосили, що такий меседж – спрямований на розпалювання міжетнічної ворожнечі між українцями та угорцями на Закарпатті.