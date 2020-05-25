У Харківську міськраду прийшли з обшуками: усі подробиці
Увечері 25 травня у приміщенні Харківської міськради проходять обшуки. Зокрема, обшцкують кабінети заступника міського голови Євгена Водовозова та директора департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.
Деталі обшуків у Харківській міськраді
Про обшуки повідомили харківське видання NewsRoom і інформаційна агенція Інтерфакс-Україна. Журналісти обидвох ресурсів роблять це із посиланням на джерела.
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Наразі невідомо, яке саме силове відомство проводить обшуки. Водночас є інформація, що обшуки пройшли в межах розслідування кримінальної провадження за фактом можливої розтрати коштів. Мовиться про справу запровадження системи електронного квитка на транспорті Е-ticket.
Так, силовики, зокрема, навідалися в кабінети:
- віцемера з питань інфраструктури Євгена Водовозова,
- директора Департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.
А кількома днями раніше правоохоронці провели обшуки в приміщеннях:
- комунального підприємства "Харківпас",
- приватної компанії, пов'язаної з розробкою Е-ticket.
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Що відомо про систему Е-ticket у Харкові: коротко
- Вона почала діяти з 1 грудня 2017 року.
- Спершу одночасно працювали стара та нова система – оплатити проїзд можна було як карткою, так і разовим квитком у кондуктора.
- Згодом паперовий квиток почали продавати лише на зупинці.
- У пасажирів було чотири місяці, щоб визначитися зі способом оплати.
- Зрештою на зупинках громадського транспорту встановили 323 термінали. Їх встановили приблизно в тих місцях, де колись стояли кіоски з продажу квитків.
- У перші дні запуску Е-ticket невідомі пошкодили 33 таких платіжних термінали.
- Сьогодні у трамваях і тролейбусах працюють по три валідатори для єдиного електронного квитка, але тільки в першому – біля водія – можна відсканувати паперовий квиток.