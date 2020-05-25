У Харківську міськраду прийшли з обшуками: усі подробиці

Увечері 25 травня у приміщенні Харківської міськради проходять обшуки. Зокрема, обшцкують кабінети заступника міського голови Євгена Водовозова та директора департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.

Деталі обшуків у Харківській міськраді

Про обшуки повідомили харківське видання NewsRoom і інформаційна агенція Інтерфакс-Україна. Журналісти обидвох ресурсів роблять це із посиланням на джерела.

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Наразі невідомо, яке саме силове відомство проводить обшуки. Водночас є інформація, що обшуки пройшли в межах розслідування кримінальної провадження за фактом можливої розтрати коштів. Мовиться про справу запровадження системи електронного квитка на транспорті Е-ticket.

Так, силовики, зокрема, навідалися в кабінети:

віцемера з питань інфраструктури Євгена Водовозова,

директора Департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.

А кількома днями раніше правоохоронці провели обшуки в приміщеннях:

комунального підприємства "Харківпас",

приватної компанії, пов'язаної з розробкою Е-ticket.

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Що відомо про систему Е-ticket у Харкові: коротко