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У Харківську міськраду прийшли з обшуками: усі подробиці

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У Харківській міськраді проходять обшуки у віцемера і директора департаменту інфраструктури: подробиці
У Харківській міськраді проходять обшуки у віцемера і директора департаменту інфраструктури: подробиці / "Наш Харьков"

Увечері 25 травня у приміщенні Харківської міськради проходять обшуки. Зокрема, обшцкують кабінети заступника міського голови Євгена Водовозова та директора департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.

Деталі обшуків у Харківській міськраді

Про обшуки повідомили харківське видання NewsRoom і інформаційна агенція Інтерфакс-Україна. Журналісти обидвох ресурсів роблять це із посиланням на джерела.

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Наразі невідомо, яке саме силове відомство проводить обшуки. Водночас є інформація, що обшуки пройшли в межах розслідування кримінальної провадження за фактом можливої розтрати коштів. Мовиться про справу запровадження системи електронного квитка на транспорті Е-ticket.

Так, силовики, зокрема, навідалися в кабінети:

  • віцемера з питань інфраструктури Євгена Водовозова,
  • директора Департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.

А кількома днями раніше правоохоронці провели обшуки в приміщеннях:

  • комунального підприємства "Харківпас", 
  • приватної компанії, пов'язаної з розробкою Е-ticket.

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Що відомо про систему Е-ticket у Харкові: коротко

  • Вона почала діяти з 1 грудня 2017 року.
  • Спершу одночасно працювали стара та нова система – оплатити проїзд можна було як карткою, так і разовим квитком у кондуктора.
  • Згодом паперовий квиток почали продавати лише на зупинці.
  • У пасажирів було чотири місяці, щоб визначитися зі способом оплати.
  • Зрештою на зупинках громадського транспорту встановили 323 термінали. Їх встановили приблизно в тих місцях, де колись стояли кіоски з продажу квитків.
  • У перші дні запуску Е-ticket невідомі пошкодили 33 таких платіжних термінали.
  • Сьогодні у трамваях і тролейбусах працюють по три валідатори для єдиного електронного квитка, але тільки в першому – біля водія – можна відсканувати паперовий квиток.
Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Транспорт Гроші Корупція Новини України Новини Харкова
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