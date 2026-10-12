Мадяр прокоментував ухвалення закону про освіту нацменшин в Україні

12 жовтня Верховна Рада 266 голосами ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України". Він допоміг розблокувати два переговорні кластери для вступу до ЄС.

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр відреагував на ухвалення закону про освіту нацменшин в Україні.

Що сказав Мадяр

На своїй сторінці Мадяр заявив, що український парламент ухвалив, а президент Зеленський підписав поправку до Закону України "Про освіту", яка, за його словами, "суттєво полегшує використання рідної мови дітьми угорської національності на Закарпатті".

Дякуємо всім, хто брав участь у цих важливих та успішних переговорах!

– написав угорський прем'єр.

Відтепер шлях України до ЄС розблоковано. Адже лише Угорщина користувалася правом вето.

Це дозволяє Україні та ЄС розпочати переговори щодо кластерів "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність". Старт можуть дати вже у вівторок, 13 жовтня, під час засідання Ради із загальних питань у Люксембурзі.

Відкриття решти кластерів планується до кінця 2026 року.

