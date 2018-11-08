23:17
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, сьогодні
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, сьогодні
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Блог Соцмережі

      Украина – страна разрушающих компромиссов

      299
      Изначально позиция Украины строилась на компромиссах
      Изначально позиция Украины строилась на компромиссах / Jsecoin

      В Украине очень любят находить компромисс. И постоянно предлагают искать его, даже с нашими врагами. И это одна из причин украинской бедности.

      Украина родилась в новейшей истории и сразу заключила компромисс. Получив независимость от Советского Союза и коммунистической партии, Украина тут же заключила компромисс с коммунистами, избрав их к себе в руководство. В результате, вместо реформ и кардинальных изменений, мы получили коррумпированную власть, несущую стране бедность.

      Читайте также: Украина слишком гуманно относится к террористам

      Это была цена первого компромисса, когда страна замерла в шпагате, решив строить будущее не отказавшись от прошлого, которое противоречило успешному будущему. В это время в Польше и Балтии отказались от любых компромиссов с коммунистами и провели решительные реформы. Результат на лицо.

      Бедность и бардак 90-х породило влиятельную касту бандитов, компромисс с которыми породил приватизацию 90-х и сделал на долгие годы силовиков главной проблемой для экономики. В результате, приватизация не стала фактором прихода иностранного капитала, превратившись в простое перераспределение собственности и породив касту олигархов.

      Украина на долгие годы закрыла свою экономику от мира. Потом в рамках борьбы с олигархами Украина заключила с ними компромисс. В результате, Украиной начали править олигархи. Это был самый блестящий компромисс.

      В рамках движения в Европу Украина заключила компромисс с Россией, в результате которого перестала двигаться в Европу и не стала вступать в НАТО. Цена этого компромисса известна.

      Потом Ющенко заключил компромисс с бандитом и фальсификатором выборов Януковичем, даже подписав какой-то меморандум, в результате которого к власти в Украине пришел бандит Янукович. Цена этого компромисса всем хорошо известна.

      Параллельно Украина постоянно заключала компромиссы с Россией, в результате которых платила выше рынка за газ, не решаясь пойти в Стокгольм. Ценой этого компромисса стали миллиарды долларов, ушедших из Украины по компромиссному контракту 2009-го года.

      Майдан был протестом не только против Янковича, но и против всех этих опостылевших компромиссов. Против компромиссов с коррупцией и собственной совестью. Казалось, время компромиссов ушло и мы наконец сделали свой выбор. Но только казалось.

      В последние годы мы тоже помним компромиссы. Самый большой – попытка найти компромисс с коррупционерами в рамках борьбы с коррупцией. В итоге, главная проблема Украины остается ее главной проблемой. Мы заключаем компромисс с Коломойским в результате которого налогоплательщики оплатили его финансовые махинации, а сам он остается на свободе, продолжая финансировать политические силы и телеканалы, а его банковский менеджмент не сидит в тюрьме, а презентует новые банковские продукты.

      Компромисс с евробляхерами, которым простили два года уклонения от налогов, установив таким образом новый стандарт. Скоро, наверное, будут компромиссы с бурштынокопачами, контрабандистами и любителями рубить лес. Мы же всегда ищем компромисс. Даже с теми, кто нарушает закон. Да и сами законы это зачастую компромисс. Такие компромиссы разрушают институты государства и являются одними из самых губительных.

      А впереди ведь еще так много предложений. Тут тебе предлагают и компромисс с Россией например. Компромисс с врагом на условиях твоего врага. Чисто украинский подход.

      Может и прокатить. Исторически ведь мы так и поступали. Каждый раз предпочитая не решать проблему, а лечить ее морфием заключать с ней компромисс. Прятаться от нее. Не замечать ее. Не находя для себя силы принять нужное решение, которое иногда могло быть болезненным. Но взрослым. Мы каждый раз заключаем компромисс с коррупционерами, отдавая им голоса на выборах. И удивляемся потом, что в результате компромисса коррупционеры остаются коррупционерами, а результат их деятельности не меняется.

      Можно оправдывать компромиссы собственной слабостью. Но суть в том, что наша слабость – это результат компромиссов.

      Читайте также: Украине предлагают отказаться от Крыма ради Донбасса, – Марчук

      Автор: Сергей Фурса

      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Ігор Коломойський Публікації Україна – Росія НАТО
      Джерело: Сергей Фурса
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      сьогодні , 23:00 Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      сьогодні , 22:01 Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      Украина – страна разрушающих компромиссов
      сьогодні , 22:00 Украина – страна разрушающих компромиссов
      Блог Соцмережі
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      сьогодні , 21:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами
      сьогодні , 20:32 Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами
      Артем Овдієнко
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук