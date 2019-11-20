Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, без всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El Pais.

Эти слова – точное и ясное объяснение того, зачем Украине нужно было присоединяться к НАТО. Если бы страна оказалась среди членов альянса, уверен, никакой аннексии Крыма и необъявленной войны на Донбассе просто не было бы. Тысячи людей остались бы живы и не потеряли бы жилье, работу, жизненные перспективы. Поразительно, впрочем, отнюдь не то, что в Украине этого не могли понять. Удивляет то, что украинцы никогда не понимали: это хорошо понимают в России.

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Именно поэтому с начала 90-х Кремль настаивал на сохранении базирования Черноморского флота в украинском Севастополе. Не из-за какой-то там пресловутой "ностальгии" и сакральности. И вовсе не потому, что Севастополь – "город русской славы", сам Севастополь вместе с его жителями интересовал Москву в последнюю очередь.

А потому, что сохранение российской военной базы на украинской земле открывало возможности для последующей оккупации Крыма и сдерживало европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Россия постоянно искала возможности посадить Украину на цепь, не дать ей шансов двигаться самостоятельно.

После Черноморского флота был дешевый газ. После дешевого газа – попытки заставить войти в Единое экономическое пространство. После Единого экономического пространства – Харьковские соглашения. После Харьковских соглашений – срыв решения подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Ну а потом уже была аннексия и война.

И одновременно все эти годы Москва по всем своим каналам старалась убедить политиков и военных на Западе, что как только Украина станет членом НАТО, сразу же начнется военный конфликт. И многих действительно убедила. И даже то, что Россия напала на страну, которая на 2014 год согласилась со всеми ее "хотелками" и объявила о своей внеблоковости, мало кого переубедило – и среди самих западных политиков, и среди оппонентов евроатлантической интеграции в самой Украине.

Поэтому Украина и остается за стенами альянса. Пока только без Крыма и Донбасса.

Автор: Виталий Портников

Источник: Крым.Реалии

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