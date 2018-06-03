Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность

Есть несколько вещей, которые влияют на тебя так же, как если бы в лицо плюхнули ледяной водой.

Итак, когда мои украинские приятели пригласили меня присоединиться к ним в одном приключении несколько месяцев назад, я согласился на погружение под лед в холодные черные воды Днепра.

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Я всегда был поклонником холодной воды. Я, например, обливался холодной водой каждое утро понедельника, когда жил в Сан-Франциско. Но мне никогда, кроме единственного раза, не удавалось уговорить на такое мероприятие еще кого-то.

Но Украина другая; это не страна комфорта. Фактически, в Украине даже есть праздники и мероприятия, которые подталкивают человека к экстремальному дискомфорту – я про традиции, в которых большинство западных культур никогда бы не учавствовали. Например, традиция купания в ледяной ополнке на Крещение!

Лично для меня это не проблема, мне даже нравятся такие виды ощущений и эмоций, что собственно является одной из причин, из-за которых мне так нравится Украина и украинцы.

Культура может не только менять тебя, но также заставлять переходить в крайности. Но давайте будем честными, в этом есть не только дискомфорт, но и награда.

Испытанный дискомфорт помогает расставить вещи на свои места в перспективе. Возьмем для примера баню. Чтобы насладится адской жарой в бане, они должны войти туда из адского холода, и наоборот, чтобы насладиться прохладой бассейна, нужно сначала испытать экстримальную жару на себе.

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Зато воздействие этих крайностей, дискомфорта также, похоже, сделало украинцев очень устойчивыми; это похоже на бурлящий котел силы, в который они могут погрузиться в любой момент. И я чувствую, что большинство людей здесь – даже искушенная королева красоты на высоких каблуках – может поехать в деревню, начать копать картофель и, если необходимо, жить на земле.

Я чувствую, что душа умирает, когда человек в жизни ищет только утешения. Я не предлагаю, чтобы все прыгали в холодную воду; это, как и с прыжками с парашютом, не является хорошей идеей. Есть много других способов испытать дискомфорт. Возможно, родитиелей ежедневно выводят из зон комфорта дети, другим же можно начать новую карьеру, которая сначала может показаться неудобной.

Даже когда я жил в США, я решил освободиться от моих культурных норм, основанных на комфорте, потому что я был им невосприимчив. Мои постоянные обливания холодной водой из Тихого океана – хотя это и не так холодно, как зимой, – откалибровала мой счетчик комфорта и зарядила мою душу.

Поэтому, когда я нахожусь в сельской местности, где есть праздник, который традиционно требует, чтобы кто-то вышел из своей зоны комфорта, я знаю, что нашел свое место.

Я восхищаюсь людьми, которые вплетают дискомфорт в свои традиции с целью поиска большего смысла. Культура, которая не боится ощущать, даже если то, что она чувствует, невелико. Культура, которая понимает, что горячий чай на вкус похож на утопию после того, как вы вышли из ледяной воды. Место с простыми традициями, которые вызывают искренний смех и устанавливают глубокие связи с друзьями ....

Душа Украины, обогащенная крайностями и дискомфортом, ничего бы не стоила, если бы не была такой честной. И есть всего несколько вещей, столь же честных, как ледяная вода.

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