Україна буде боротися, поки не проверне всі свої території, – Зеленський

Коли Україна каже, що відновить всі свої території, це означає тільки одне – ми повернемо всі свої території. Це і є про незалежність, і про суверенітет.

Про це Володимир Зеленський заявив під час українського сніданку у Давосі, передає 24 канал.

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Президент України висловив переконання, що ця стадія кривавої війни може перейти у формат дипломатичних перемовин участю президентів Росії та України.

До перемовин також можуть долучитися наші стратегічні партнери. Ми підемо на це, коли зрозуміємо, що Росія показує бажання перейти з кривавої війни до дипломатії. До демонстрації таких кроків з боку Росії належить відведення російських військ до кордонів, які були до 24 лютого,

– сказав Зеленський.

Наразі, за словами Зеленського, росіяни не ставляться серйозно до переговорів. Немає жодної зацікавленості.

"Єдиний позитивний момент, якщо можна так його назвати, це те, що сторони почали говорити про розблокування "Азовсталі" та вивезення людей з Маріуполя", – додав український лідер.

Що може розблокувати переговори України та Росії

Нещодавно стало відомо, що перемовини між делегаціями України і Росії припинилися. Проте, їх ще можна відновити. Радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що розблокування переговорного процесу з країною-агресором можу статися з двох причин:

коли президент України скаже, що на дорожній карті не зрозуміло, які позиції ми зможемо утримати,

коли політична еліта Росія почне адекватно все сприймати та побачать реальність.

Світ прагне припинення вогню: яка позиція України

Раніше Подоляк розповів, що ООН висловила занепокоєння ймовірним голодом, який може виникнути через блокаду Росією Чорного моря. На думку ООН, варто припинити вогонь, аби Україна мала змогу експортувати своє зерно.

Подоляк наголосив, що це можна зробити, але без припинення вогню. Радник глави Офісу Президента підкреслив, що українців не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

Не пропонуйте нам припинення вогню – це неможливо без тотального виведення військ Росії. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші,

– наголосив радник глави ОП.

В Офісі Президента неодноразово наголошували, що українські війська хочуть відкинути окупантів не лише на територію, з якої вони починали свою "спецоперацію", а далі. І це для України тепер принципове питання.

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