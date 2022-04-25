Україна буде існувати набагато довше за Путіна, – Блінкен

У США кажуть, що не знають, як буде розгортатися доля війни в Україні у майбутньому. Але вони обіцяють свою підтримку.

Така підтримка буде до моменту остаточного успіху України в цьому протистоянні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Суть така. Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені,

– сказав він.

Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін 24 квітня провели тригодинну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. За словами Остіна, зустріч була продуктивною.

"Під час зустрічі ми висловили найглибші співчуття президенту через втрату такої кількості мирних жителів і, звісно, ​​втратою тих мужніх військ, які виконали чудову роботу з відштовхування російських сил. Ми також висловили своє захоплення їхнім професіоналізмом та відданістю захищати свою демократію", – резюмував Остін.

Важливе про зустріч Блінкена та Остіна з Зеленським: дивіться відео