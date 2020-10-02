Нині, через тридцять років, можемо вповні зрозуміти переломне значення Революції на граніті, яка була першою, відтак відбувалась у найважчих умовах неготовності суспільства і сильної влади.

Кроки до незалежності України: що змінила Революція на граніті?

Мені тринадцятий минало…

І я вже встиг взяти участь в багатьох акціях національно-демократичного руху, який наростав з кінця вісімдесятих. Це було не важко, поки все відбувалося "за вікном" – у рідному Львові.

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Саме там на мітингах і демонстраціях під ще недозволеними синьо-жовтими і геть забороненими червоно-чорними стягами вперше усвідомив себе частинкою великої історії.

Щоб вповні відчути себе її співтворцем забракло кілька років – старші лише на чотири роки хлопці і дівчата восени дев'яностого почали Революцію на граніті. І хоч ми, школярі, у Львові проводили акції на їх підтримку, всеодно не могли не шкодувати, що пропускаємо таку важливу подію.

Жалі за пропущеною революцію виявилися марними – встиг взяти активну участь у двох наступних, які розгорталися навіть на тому ж місці, що й восени дев'яностого. Ми "запозичили" у попередників (які стали активними учасниками наступних) не лише місце, але й сам формат акції (протестне наметове містечко в центрі столиці), який став називатись Майданом.

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Ми справді надихались їх прикладом, вивчали досвід.

Нині через тридцять років можемо вповні зрозуміти переломне значення Революції на граніті, яка була першою, відтак відбувалась у найважчих умовах неготовності суспільства і сильної влади.

Якою нині могла б бути Україна без першого Майдану – бачимо на прикладі нинішньої Білорусі. Дякуєм за рішучість, перемогу і шанс творити Україну далі.