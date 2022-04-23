Україна чекає запрошення на Мадридський саміт НАТО, – Резніков

Україна чекає запрошення на Мадридський саміт НАТО, який має відбутись на початку літа. Також у Міноборони покладають великі надії на формат гарантій безпеки, який запропонував президент Зеленський – U-24.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 канал. Саме на цьому саміті Альянс затверджуватиме 10-річну стратегію оборони.

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Україна має бути партнером НАТО, – Резніков

Сьогодні народ Швеції та Фінляндії говорить, що треба вступати в НАТО. Я не знаю, які будуть взаємовідносини між Україною та НАТО. Чи будемо ми чи членами НАТО, але країни Альянсу вже розуміють, що Україна буде їхнім партнером,

– пояснив Резніков.

Міністр оборони зазначив, що у Києві очікують запрошення на саміт НАТО в Мадриді. Резніков сподівається, що там виступить президент Зеленський.

Зеленський запропонував новий формат безпеки

Раніше Зеленський запропонував новий формат гарантій безпеки, який називається U-24. Він передбачає проведення спільної безпекової конференції. Вже на ній мають домовитись, які системи не працюють і які мають працювати у майбутньому.

Реакція на будь-яку агресію має бути протягом 24 годин. Не консультації протягом місяця, не обіцянки, що ми введемо страшні санкції. Треба буде діяти негайно,

– наголосив Резніков.

Лише коли провідні країни візьмуть на себе такі зобов'язання, світ зможе почуватись в безпеці. Резніков зауважив, що сьогодні не лише Росія має потенціал агресора, є й інші країни, які це демонструють.

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