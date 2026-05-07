Україна діятиме справедливо, – Зеленський відповів на пропозиції "перемир'я" 9 травня

Росія не розглядає можливість припинити вогонь, а стурбована лише короткостроковою тишею на Червоній площі. Україна ж буде відповідати на дії ворога дзеркально.

Про це 7 травня повідомив президент Володимир Зеленський.

Чи дотримується Росія режиму тиші?

Володимир Зеленський повідомив, що від початку доби 7 травня Росія запустила по Україні вже близько 100 ударних дронів, провела десятки штурмів на основних напрямках фронту і завдала стільки ж авіаударів.

Від рук ворога суттєвих пошкоджень зазнали цивільні об'єкти на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Херсонщині. Під ударом була також залізниця і енергетика. Понівечені локомотиви та інфраструктура Укрзалізниці.

Усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі,

– наголосив український лідер.

Зеленський вкотре заявив, що Україна буде діяти "справедливо – з дня на день". Адже Росія ігнорує і порушує запропонований режим тиші з опівночі 6 травня.

У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії,

– пояснив Зеленський "дзеркальні дії".

Що вимагає Росія?

Представниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила Києву "масованим ракетним ударом". Мовляв, це буде відповідь на "провокації" та спроби Зеленського реалізувати їх під час параду 9 травня на Червоній площі у Москві.

