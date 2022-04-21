Україна додатково посилила кордон із Молдовою в районі самопроголошеного Придністров'я

Речника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ніч у місті та області пройшла без обстрілів.

За його словами, зі сторони Придністровʼя не видно особливих приготувань до ведення активних бойових дій.

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Проте Сергій Братчук зазначив, що певним чином зростає вірогідність участі ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – 24 канал).

Він пояснив, що це стосується особового складу так званої армії Придністровʼя та інших силових структур, які не визнанні Молдовою, а насправді тимчасово окуповані Росією.

Сергій Братчук зазначив, що українськими службами прийнято усі заходи, аби посилити протидію можливому проникненню агресора.

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