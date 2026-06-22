Викликає паніку в росіян, – генерал армії заінтригував планами України в Криму

Українські сили вивчили Кримський міст усіма доступними видами розвідки, а частина його елементів вже уражена. Тому повна нейтралізація споруди – питання часу.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж наголосив 24 Каналу, що півострів уже фактично блокують з двох напрямків.

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Коли Україна може завдати вирішального удару по Кримському мосту?

За словами експерта, йдеться про масштабну, професійно підготовлену операцію, здатну або повністю знищити міст, або пошкодити його настільки, що рух стане неможливим. Йдеться про те, щоб вивести з ладу цілі сектори конструкції, які неможливо буде відновити через вогневий контроль з боку України.

Наразі дронові удари самі по собі серйозної шкоди не наносять, але в комплексі з ракетами, диверсіями, підводними засобами та придушування ППО це дасть ефект. Операція планується, але її час лишається таємницею, і, ймовірно, вона припаде на вирішальну стадію звільнення Криму.

Це питання найближчого часу: міст уже постійно зупиняється, не пропускає габаритні вантажі, а поромна переправа не встигає. Україна вже б’є по півострову з боку Керчі та Ростовської області. Це надзвичайно обмежує постачання всіх ресурсів, які треба переправляти різними плавзасобами,

– пояснив Маломуж.

Дефіцит паливно-мастильних матеріалів та ресурсів у Криму, який виник на тлі постійних обстрілів і блокад, руйнує міф про "неприступну фортецю". Це провокує зростання морально-політичної кризи, паніку серед окупаційної адміністрації та російських переселенців, які дедалі частіше замислюються про втечу.

На думку експерта, до зовнішнього тиску додається внутрішній фактор – готовність кримських татар та руху опору до активних дій у разі наступу.

"Навіть власними силами, а також західними засобами дальністю до 300 кілометрів, ми можемо накривати в Криму що завгодно", – наголосив Маломуж.

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