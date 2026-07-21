Україна готується до різних варіантів подій на Чернігівсько-Київському напрямку, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський продовжив спілкуватися разом із Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою та командирами армійських корпусів. Темами розмови були першочергові потреби фронту, захисту прикордонних напрямків і бачення командирами деталей стратегії оборони.

Серед іншого була доповідь про підготовку України до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграмі.

Що повідомили військові про ситуацію?

Україна повинна готуватися до різних подій на Чернігівщині та Київщині.

За словами президента, такий висновок можна зробити, враховуючи інформацію від розвідки. Крім того, росіяни постійно шукають додаткові шляхи затягування та розширення війни.

"Обговорили потреби у посиленні фронтової ППО. Визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи", – додав Зеленський.

За словами президента, командири також доповіли йому про стан справ на відповідних напрямках і активність російської армії, плани ворога та українські можливості протидії.

Окрім того, проаналізували деталі захисту Херсона, міст і громад Дніпропетровщини, зокрема Нікополя.

"Ключове – це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання", – наголосив Зеленський.

Додамо, що президент спілкувався з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів і 30-го корпусу морської піхоти.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський мав кілька днів розмов із командирами корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання. А 20 липня він провів спеціальну Ставку Верховного Головнокомандувача.

На цій зустрічі вперше разом звели виробників озброєння, військових, урядовців і силовиків, аби обговорити конкретні потреби фронту.