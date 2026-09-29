"Україна веде Росію до економічного колапсу": що може чекати Кремль уже цієї зими

Дональд Трамп закликає Росію та Україну домовитися про завершення війни ще до настання суворої зими. Водночас Київ продовжує діяти за власним планом і завдавати ударів по російській нафтопереробці.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ці атаки можуть мати особливе значення саме напередодні холодного періоду. Він також розповів, чому Україні не варто покладатися лише на заяви американського президента про можливе завершення війни.

Україна продовжує бити по російській нафтопереробці

Завершення війни потрібне Дональду Трампу, який сам неодноразово обіцяв домогтися цього, тоді як Україна продовжує реалізовувати власну стратегію. Її метою Загородній назвав посилення економічних проблем Росії через конкретні удари, а не лише через санкційний тиск.

Україна працює за своїм планом, веде Росію до колапсу. Україна все робить для того, щоб у Росії настав економічний колапс не санкціями, а конкретними діями, пов'язаними зі знищенням їхньої нафтопереробки,

– сказав політтехнолог.

У Росії вже звертають увагу на те, що така кампанія може продовжитися і в холодний період. Загородній зазначив, що там навіть очікують від України нових кроків напередодні зими.

Росіяни вже підозрюють, що українці готують великий сюрприз на зиму, якраз під зиму,

– наголосив він.

Окремим фактором можуть стати погодні умови. Загородній звернув увагу на прогнози, за якими в Росії можливі дуже низькі температури, тоді як в Україні холод може бути менш сильним.

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Україна має розраховувати передусім на власні можливості

Можлива різниця температур, як зазначив політтехнолог, уже траплялася у попередні роки, і Україна готується до зимового періоду.

Важливо! У великому інтерв'ю 24 Каналу Тарас Загородній пояснив, що стоїть за заявами Дональда Трампа про завершення війни до зими, чому у Кремлі нервують через Starlink, чи може Росія піти на нову ескалацію проти Європи та як удари по нафтопереробці впливають на її економіку.

Водночас її дії не мають залежати від того, чи справдяться заяви Трампа про можливе завершення війни найближчими місяцями.

Тому ключовою для Києва залишається робота над власними засобами ураження. Політтехнолог наголосив, що навіть за наявності сподівань на дипломатичні кроки США Україна має продовжувати розвивати свої ракетні програми.

Ми, звичайно, віримо в слова Дональда Трампа, але ми повинні працювати над своїми ракетами насамперед, над програмами для знищення ворога,

– пояснив він.

Україна, таким чином, продовжує готуватися до зими за власним планом, не відмовляючись від ударів по російських об'єктах і розвитку своїх далекобійних можливостей.

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