Україна хоче продовжити співпрацю зі США у сфері науки й технології

Кабінет Міністрів направив на ратифікацію у Верховну Раду документ про продовження Угоди між Україною та США щодо співробітництва у сфері науки та технологій. Договір почав діяти ще наприкінці 2006 року.

Це дозволить вченим обох країн працювати над спільними двосторонніми дослідженнями, брати участь у міжнародних конкурсах та програмах.

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Уряд скерував угоду в Раду для ратифікації

Подати на ратифікацію Верховною Радою угоду про продовження дії Угоди між урядом України та урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій,

– йдеться у розпорядженні.

У межах угоди про співпрацю України та США вчені можуть отримати гроші для реалізації та впровадження своїх ідей. Щороку проходить конкурс українсько-американських науково-дослідних проєктів, реалізація яких триває протягом 2 років.

Що відомо про угоду між США та Україною

Угоду про співробітництво у сфері науки та технологій між Україною та США підписали у грудні 2006 року.

Вона створила правове підґрунтя для співпраці вишів, науково-дослідних центрів, а також окремих вчених у науково-технічній сфері.

Базовий текст документа передбачає, що для продовження співпраці на наступні 5 років партнери мають надати офіційні письмові згоди.

Дані зі сайту Міносвіти