Україна створює альтернативу Starlink: експерт пояснив, коли все може запрацювати
Україна має намір спільно компаніями Nokia та ICEYE розробити власну систему захищеного супутникового зв'язку. Поки рано говорити про результати, але втілити цю ідею в житті цілком можливо.
Про перспективи створення української супутникової мережі в ефірі 24 Каналу говорив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, поки що йдеться лише про договір щодо розподілу ключових завдань.
Коли система може запрацювати?
Як наголосив авіаексперт, судячи з усього, компанія Nokia має безпосередньо забезпечувати систему зв'язку. Водночас ICEYE, яка вже надає Україні високодеталізовані знімки за технологією SAR (з роздільною здатністю до 30 см незалежно від погоди), має великий досвід у формуванні супутникових угруповань.
При цьому деякі з українських конструкторських бюро зможуть зайнятися безпосередньо розробкою "заліза". Йдеться про самі супутники, системи керування, наведення та орієнтації на орбіті.
Іноземні ж партнери відповідатимуть за формування супутникового угруповання, забезпечення лазерного обміну інформацією між апаратами та передачу даних на Землю, а також за диверсифікацію запусків через різних постачальників послуг виведення на орбіту.
Все реально. Але найближча конкретика чи навіть певні результати явно будуть не раніше 2028 року,
– сказав Криволап.
Чи здатна Україна створити альтернативу Starlink: дивіться відео 24 Каналу
Додамо, раніше компанії ICEYE та Nokia вже почали розробляти супутникові системи зв'язку для державних та військових замовників. Перші апарати очікують вивести в космос вже в 2028 році.