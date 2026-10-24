Україна створює альтернативу Starlink: експерт пояснив, коли все може запрацювати

Україна має намір спільно компаніями Nokia та ICEYE розробити власну систему захищеного супутникового зв'язку. Поки рано говорити про результати, але втілити цю ідею в житті цілком можливо.

Про перспективи створення української супутникової мережі в ефірі 24 Каналу говорив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, поки що йдеться лише про договір щодо розподілу ключових завдань.

Коли система може запрацювати?

Як наголосив авіаексперт, судячи з усього, компанія Nokia має безпосередньо забезпечувати систему зв'язку. Водночас ICEYE, яка вже надає Україні високодеталізовані знімки за технологією SAR (з роздільною здатністю до 30 см незалежно від погоди), має великий досвід у формуванні супутникових угруповань.

При цьому деякі з українських конструкторських бюро зможуть зайнятися безпосередньо розробкою "заліза". Йдеться про самі супутники, системи керування, наведення та орієнтації на орбіті.

Іноземні ж партнери відповідатимуть за формування супутникового угруповання, забезпечення лазерного обміну інформацією між апаратами та передачу даних на Землю, а також за диверсифікацію запусків через різних постачальників послуг виведення на орбіту.

Все реально. Але найближча конкретика чи навіть певні результати явно будуть не раніше 2028 року,

– сказав Криволап.

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Додамо, раніше компанії ICEYE та Nokia вже почали розробляти супутникові системи зв'язку для державних та військових замовників. Перші апарати очікують вивести в космос вже в 2028 році.