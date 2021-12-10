Україна ініціює екстрадицію Бражникова, якого підозрюють в катуваннях в "Ізоляції"

Підозрюваний у катуваннях українських солдатів у донецькій катівні "Ізоляція" Євген Бражников наприкінці листопада виїхав до Франції. В Офісі генпрокурора заявили про намір ініціювати його розшук та екстрадицію.

Питання про розшук Євгена Бражникова розглянуть на найближчому засіданні суду. Про це заявив начальник департаменту військових злочинів Офісу генпрокурора Юрій Рудь.

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Бражников не уникне відповідальності

Юрій Рудь заявив, що Бражников не уникне відповідальності. Цьому навіть не допоможе його перебування закордоном.

Те, що він перебуває за кордоном не дозволить йому уникнути відповідальності і того покарання, яке визначить суд,

– заявив Рудь.

Представник Офісу генпрокурора переконаний, що Україні вдасться повернути Бражникова з Франції.

Що відомо про Євгена Бражникова

Євген Бражников під час війни на Донбасі потрапив у полон до бойовиків. Повернутися на українську територію він зміг лише після обміну полоненими у грудні 2019 року.

Однак після повернення з'ясували, що у полоні Бражников співпрацював з бойовиками та катував українців у катівні "Ізоляція". Через це йому повідомили про підозру.

На крайньому судовому засіданні Бражникова не було. Його адвокат повідомив про те, що підозрюваний виїхав до Франції.

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