Стане пасткою для ворога: генерал армії розкрив, як удари ЗСУ змінюють ситуацію в Криму

Україна продовжує завдавати ударів по паливній інфраструктурі та логістиці окупантів у Криму. Такі атаки є частиною стратегії, яка має ускладнити забезпечення російського угруповання на півострові та створити передумови для його ізоляції.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Крим має втратити для Росії роль безпечного тилу та логістичного центру. На його думку, наслідки ударів уже відчувають як окупаційні війська, так і цивільне населення півострова.

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Чому удари по Криму мають стратегічне значення?

Микола Маломуж зауважив, що Росія використовує Крим не лише як окуповану територію, а й як один із головних логістичних вузлів для ведення війни проти України.

Там проходить постачання зброї, техніки, боєприпасів та пального для російських військ. Саме тому Україна намагається послідовно руйнувати інфраструктуру, яка забезпечує функціонування цього хабу.

Генерал армії про атаки України по Криму: відео

Ми неодноразово вказували, що Крим може перетворитися з логістичного хабу, який використовується ворогом для постачання військової зброї, техніки, боєприпасів, енергоресурсів, а також як плацдарм для протидії нашим Збройним силам. Ми виходили з іншої концепції – Крим буде не фортеця, а пастка для ворога. Для цього треба створити всі умови,

– зазначив генерал армії.

За його словами, удари по нафтотерміналах, нафтобазах та інших об'єктах забезпечення є одним із ключових елементів ізоляції півострова. Росія залежить від маршрутів через Чонгар, Керченський міст та поромні переправи, тому їхнє блокування або ураження суттєво ускладнює логістику окупантів.

Чому проблеми у Криму б'ють по Путіну?

Важливо, що втрата паливної та енергетичної інфраструктури впливає не лише на військові об'єкти, а й на життя на самому півострові. Це може спричинити зростання невдоволення серед населення.

Навіть зараз відчутно, що там немає пального взагалі, що є черги, незадоволення, вже такі локальні виступи в багатьох регіонах,

– сказав Маломуж.

Крім того, частина росіян, які переїхали до Криму після окупації, може почати залишати півострів через погіршення умов життя.

Важливо! У тимчасово окупованому Криму поглиблюється дефіцит товарів першої потреби. Через проблеми з логістикою та зростання попиту місцеві магазини вже запроваджують обмеження на продаж окремих продуктів, а жителі дедалі частіше стикаються з порожніми полицями.

Важливо також те, що Крим має для Росії не лише військове, а й символічне значення. Саме тому будь-які проблеми на півострові б'ють по позиціях російського керівництва. Ситуація особливо болісна для Володимира Путіна, який пов'язав із Кримом значну частину свого політичного іміджу.

"Він же взяв кураторство над Кримом, над Керченським мостом, а воно практично не працює, а навпаки погіршується. Це вже стратегічний провал для Путіна", – підсумував Микола Маломуж.

Яка ситуація у Криму?

У тимчасово окупованому Криму виникли серйозні перебої в роботі залізниці після атаки безпілотників. Через пошкодження локомотива окупанти були змушені призупинити рух низки пасажирських потягів, а частину людей доставляти автобусами. Ситуація вкотре продемонструвала вразливість транспортної інфраструктури півострова до ударів по російській логістиці.

Росіяни дедалі рідше обирають тимчасово окупований Крим для літнього відпочинку. На туристичний сезон впливають безпекові ризики, проблеми з логістикою та загальна невизначеність на півострові, через що попит на поїздки суттєво знижується. Внаслідок цього курортна галузь окупованого регіону зазнає помітних втрат.

Володимир Зеленський заявив, що удари по російській інфраструктурі в окупованому Криму суттєво ускладнили забезпечення півострова пальним. За словами президента, дефіцит пального став одним із наслідків системної роботи українських сил по логістичних і військових об'єктах ворога. Це створює для окупантів додаткові труднощі як у тилу, так і для забезпечення армії.