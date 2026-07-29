Єдиний варіант швидкої реакції: чи має Україна засоби, які здатні уразити цінний ресурс ворога

Росія продовжує завдавати ударів по Україні балістичними ракетами. Ближче до зими атаки ворога можуть посилитися. Саме тому Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа щодо надання Україні 300 ракет-перехоплювачів. Проте наша країна також невдовзі матиме засоби, які дозволять завдати удар по найболючіших місцях ворога.

Про це у розмові з 24 Каналом зауважив військовий оглядач Василь Пехньо, наголосивши на вузьких місцях росіян, по яких можуть поцілити українські сили. Нагадаємо, що співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що восени 2026 року Україна може розпочати використання власної балістичної ракети.

Куди має поцілити українська балістика?

Пехньо зазначив, що Денис Штилерман вранці 29 липня оприлюднив фото із запуском невідомої балістичної ракети від FirePoint. Раніше йшлося, що саме влітку 2026-го відбудеться активний запуск компанією балістичної ракети FP-7.

FP-7 – це балістична ракета короткого радіусу дії. Хтось скаже: "Що нам дасть короткий радіус дії?". Відповідаю, ці ракети якраз мають бути спрямовані на протидію пусковим установкам Росії,

– підкреслив він.

Сьогодні, коли Україна отримує якісні дані, аналітику, розвідку, супутникову розвідку, які дозволяють виявити точки пуску російських оперативно-тактичних ракетних комплексів, у нас, за словами військового оглядача, не вистачає засобу, який би швидко міг їх уразити.

"Водночас хтось, хто мислить лінійно, скаже: "Ми ж маємо купу дронів і можемо ними знищити балістичні установки ворога". І так, і ні. Тому що, коли російська установка вийшла з місця своєї постійної дислокації на пускові рубежі, і ми в цей момент почнемо запускати дрон, то він просто не встигне відпрацювати по цьому тактичному оперативно-ракетному комплексу. Адже поки дрон долетить, то комплекс вже встигне випустити ракету і повертатиметься на своє місце постійної дислокації", – пояснив Пехньо.

Військовий оглядач пояснив, які саме цілі мають уражати українські балістичні ракети: дивіться відео

Тому єдиний варіант швидкої реакції на російські пускові установки, впевнений військовий оглядач, – це балістичні ракети, які можна запрограмувати і запустити, знищивши пускову установку разом з операторами, що теж є дуже цінним ресурсом для противника.

Я спілкувався з нашими авіаторами, які звернули увагу на те, що, коли росіяни споряджають крилатими ракетами свою стратегічну авіацію, вони це роблять саме на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. При цьому інші аеродроми вони не використовують. Це означає, що тільки там є потрібна інфраструктура, підготовлені спеціалісти і це є вузьке місце в спорядженні стратегічної авіації ворога,

– наголосив Василь Пехньо.

Такі ж самі вузькі місця у росіян, на його думку, є в балістиці, в інших типах повітряних засобів нападу. Питання у тому, щоб розвідка знаходила їх, і водночас, щоб Україна мала засоби для того, щоб ці вузькі місця уражати. Тому Україна має перспективу щодо балістики від Fire Point. Питання у тому, коли, в яких кількостях.

Нагадаємо, що раніше Денис Штілерман повідомляв, що вже восени 2026 року мають розпочатися льотні іспити української балістичної ракети FP-9 безпосередньо на території Росії. Перед тим мають пройти випробування двигуна. Співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point зазначив, що першою ціллю FP-9 мають стати захищені військові підприємства у Москві. Також він впевнений, що росіяни не матимуть можливість перехоплювати українську балістику належним чином.