Україна має лише 10% від того, що потрібно, – Маляр про озброєння, яке просять у Заходу

Триває 111 доба рішучого опору українського народу російським загарбникам. Надважливою складовою для протидії окупантам та перемоги України у війні є постачання західними партнерами зброї нашій державі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону єдиних новин розповіла, що наразі у Збройних Сил України є лише 10% того озброєння, яке наша держава просить у Заходу. 24 канал передає деталі.

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Без військової допомоги Заходу Україна не зможе перемогти у війні проти Росії

За словами Ганни Маляр, сьогодні Україна використовує всі свої потужності і сили для того, щоб чинити опір Росії як в очевидних діях, зокрема на полі бою, так і там, де працює російська агентурна мережа та диверсійно-розвідувальні групи ворога.

Разом з тим, за словами посадовиці, потрібно усвідомлювати, що можливості стосовно озброєння та кількості військовослужбовців країни-агресорки значно переважають наші. І яких би зусиль Україна не докладала сьогодні, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти у цій війні, наголосила Маляр.