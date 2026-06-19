Друга армія НАТО, яка не поступається другій армії світу: Зеленський відзначив ефективність ЗСУ

В умовах війни Росії Україну дедалі більше розглядають як один із ключових факторів європейської безпеки. Її роль у стримуванні російської агресії та формуванні нової архітектури безпеки в Європі постійно зростає.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

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Зеленський заявив, що нині Україна де-факто є другою армією НАТО, яка не поступається другій армії світу. За його словами, саме тому Київ повинен мати повноцінне членство у Альянсі.

Глава України наголосив, що цей факт вже визнають світові лідери.

Разом із тим, він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, залишатиметься при владі в Кремлі до кінця життя та має мету – відновлення впливу у форматі колишнього СРСР.

За словами українського лідера, без України реалізація таких планів є неможливою, саме тому боротьба проти російської агресії залишається надзвичайно складною для українців.

До слова, під час свого виступу на зустрічі європейських лідерів у форматі "Рамштайн" президент України зауважив, що нині усі союзники визнають, що Україна є сильною, а Путін, попри заяви про мир, не хоче закінчувати війну.

Водночас партнери висловили впевненість, що спільними зусиллями російського диктатора можна зупинити.