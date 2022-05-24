Україна має виграти у цій війні, – фон дер Ляєн виступила у Давосі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила на Світовому економічному форумі у Давосі. Значну частину своєї промови вона присвятила темі війни в Україні й наголосила, що наша держава повинна перемогти.

Політикиня підкреслила, що агресія Путіна має стати для нього стратегічною поразкою. Фон дер Ляєн також зазначила, Росія вторглася в Україну "за методичками минулого століття".

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Промова Урсули фон дер Ляєн у Давосі

У своєму виступі президентка Єврокомісії зауважила, що Росія, вторгнувшись в Україну, поводиться з мільйонами українців не як з людьми, а як з безликим населенням, яке можна перемістити, контролювати, або ж використовувати, як буфер між собою та Заходом.

(Росія – ред. 24 канал) намагається задушити прагнення цілої нації танками,

– додала політикиня.

Фон дер Ляєн зауважила, що наразі йдеться не лише про виживання України й не тільки про європейську безпеку, але й про загрозу всьому світовому порядку. Саме тому протидія російській агресії – це завдання для всієї міжнародної спільноти.

Україна має перемогти у цій війні, а агресія Путіна повинна стати для нього стратегічною поразкою. Ми зробимо усе, що можемо, щоб допомогти українцям здобути перевагу і взяти власне майбутнє у свої руки,

– заявила президентка Єврокомісії.

Посадовиця нагадала, що після 24 лютого Євросоюз вперше в історії надав військову допомогу країні, що потерпіла від агресії, а також про вже надану фінансову, санкційну підтримку, прихисток українських біженців у країнах ЄС тощо.

До слова, Урсула фон дер Ляєн додала, що запропонований Євросоюзом пакет макрофінансової допомоги Україні сумою у 10 мільярдів євро – це також безпрецедентний випадок в історії ЄС.

Нагадаємо, що на початку квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн спільно з високим представником ЄС Жозепом Боррелем приїхали з візитом в Україну. Посадовці відвідали Бучу й на власні очі побачили ті звірства, які вчинили російські окупанти над цивільними українцями. Того ж дня фон дер Ляєн передала Володимиру Зеленському опитувальник для отримання Україною статусу кандидата в ЄС.

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