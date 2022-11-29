Україна має всі підстави засудити Жеваго заочно, – депутат

Постанова про оголошення олігарха Костянтина Жеваго у міжнародний розшук є належною підставою застосування відносно нього спеціальної процедури досудового розслідування.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Мовчан.

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Україна має всі підстави засудити Жеваго заочно

Застосування спеціальної процедури досудового розслідування створить можливість для заочного засудження Жеваго, тож зволікання з поновленням кримінального провадження є недопустимим. Важливо не дати Жеваго можливості відсидітись за кордоном, очікуючи, що спливе термін давності притягнення його до відповідальності,

– впевнений Мовчан.

Крім того, нардеп нагадав, що Жеваго завдав збитків державі та вкладникам банку "Фінанси і Кредит" на суму у 25 мільярдів гривень.

Не варто упускати, що розмір збитків внаслідок дій Жеваго, котрі розслідуються в (окремому, – 24 канал) кримінальному провадженні близько 2,5 мільярда гривень. Загалом же нанесені Банку "Фінанси та кредит" збитки оцінюються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на понад 25 мільярди гривень. Тому потрібне ініціювання нових проваджень по нових епізодах та логічного доведення до суду,

– наголосив Мовчан.

Підозра Живаго: довідка