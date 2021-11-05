Україна має ядерного палива на півтора року вперед

Запаси палива на українських атомних станціях розраховані на 1,5 роки роботи. Навіть якщо будуть певні обмеження у постачанні палива, це не вплине на роботу АЕС.

Росія може створювати перепони щодо постачання палива. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Річ у тім, що половина блоків АЕС працюють на російському паливі.

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АЕС "спокійно працюватимуть"

Однак є запаси на півтора року вперед. Тому, якщо будуть так обмеження, вони не вплинуть на роботу АЕС.

Резерв ядерного палива, закупленого наперед, дає можливість абсолютно спокійно проходити ОЗП. На сьогодні є 146% річної потреби для блоків ВВЕР-1000 і 150% для ВВЕР-440,

– сказав міністр.

Тому, за словами Галущенка, у цьому плані "Україна спокійна.

Хотіли перейти на американське ядерне паливо

Ще Юрій Вітренко, який виконував обов'язки міністра енергетики, заявляв, що Україна повинна повністю перейти на використання ядерного палива з США. Таким чином держава зможе відмовитись від російського. За прогнозами чиновника, це навіть могло б відбутись раніше, ніж до 2023 року.

У вересні 2020 року американська компанія Westinghouse Electric Company і та "Енергоатом" підписали контракт про постачання ядерного палива для реакторів Рівненської АЕС.