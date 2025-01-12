"Україна має захищати Данію від США": Росія запустила черговий фейк

Росія поширювала черговий фейк про Україну. Цього разу там вигадали, що наша держава нібито має захищати Данію.

Росіяни поширили неправдиву інформацію про безпекову угоду між Україною та Данією. Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр стратегічних комунікацій інформаційної безпеки (SPRAVDI).

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Чого насправді стосується угода

Відповідно до російської версії, наша країна має захищати Данію, якщо США нападе на неї. Проте у документі жодної мови про щось подібне немає.

Мовиться про те, що нібито Україна буде зобов'язана захистити Данію, якщо США вирішать забрати Гренландію воєнним шляхом. Росіяни переконують, що все через безпекову угоду, однак безпековий договір цього не стосується.

Україна та Данія дійсно підписали безпекову угоду, однак вона стосується захисту України від агресії Росії, а не обов'язку Києва захищати Данію від збройного нападу Сполучених Штатів Америки.

В угоді був окремий пункт стосовно того, що Україна забезпечить, щоб військова допомога Данії застосовувалася виключно для самооборони нашої держави.