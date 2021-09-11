Україна має закріпитися на світовому кіноринку: Зеленський дав уряду низку ключових завдань

Володимир Зеленський у День українського кіно поставив перед урядом низку завдань, які активізують розвиток кінематографії в Україні. Відповідний указ президент підписав 11 вересня.

В указі президента мовиться, що уряд має прискорити роботу над законопроєктом про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії. Наступний крок – передати його на розгляд до Верховної Ради.

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Має активізуватися міжнародна співпраця з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський наголосив на необхідності активізувати надання державної підтримки кінематографії.

У єдиному центральному органі виконавчої влади необхідно консолідувати усі функції щодо формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії.

Також Зеленський долучив уряду забезпечити ефективне управління державними підприємствами, які діяльність яких відбувається у сфері кінематографії.

З нагоди свята президент також підписав указ про присвоєння ордену "За заслуги" ІІІ ступеня 17 діячам кіномистецтва.

Український фільм висунули на Оскар

На Оскар висунули фільм "Ольга" – французько-швейцарсько-українську драму режисера Елі Грапа.

У Швейцарії вже назвали фільм найкращою міжнародною художньою стрічкою.

Наразі фільм має пройти необхідний відбір.

День українського кіно відзначають щорічно у другу суботу вересня. Його відзначають з 1996 року.