Україна має закріпитися на світовому кіноринку: Зеленський дав уряду низку ключових завдань

11 вересня 2021 , 22:30
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський у День українського кіно поставив перед урядом низку завдань, які активізують розвиток кінематографії в Україні. Відповідний указ президент підписав 11 вересня.

В указі президента мовиться, що уряд має прискорити роботу над законопроєктом про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії. Наступний крок – передати його на розгляд до Верховної Ради.

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Має активізуватися міжнародна співпраця з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії,
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський наголосив на необхідності активізувати надання державної підтримки кінематографії.

У єдиному центральному органі виконавчої влади необхідно консолідувати усі функції щодо формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії.

Також Зеленський долучив уряду забезпечити ефективне управління державними підприємствами, які діяльність яких відбувається у сфері кінематографії.

З нагоди свята президент також підписав указ про присвоєння ордену "За заслуги" ІІІ ступеня 17 діячам кіномистецтва.

Зауважте!  День українського кіно відзначають щорічно у другу суботу вересня. Його відзначають з 1996 року.

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Автор: Мар'яна Бекало