Україна майже повністю контролює Херсон, – Міноборони
11 листопада 2022 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:BBC
Збройні Сили України 11 листопада зайшли в Херсон. У Міноборони заявили, що місто майже повністю під контролем українських військ.
Про це заявив радник Міноборони України Юрій Сак. Однак операція в місті триває.
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Херсон майже під повним контролем України
Юрій Сак у коментарі журналістам повідомив, що Україна майже повністю відновила контроль над Херсоном, який від лютого перебував під російською окупацією.