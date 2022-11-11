Україна майже повністю контролює Херсон, – Міноборони

Збройні Сили України 11 листопада зайшли в Херсон. У Міноборони заявили, що місто майже повністю під контролем українських військ.

Про це заявив радник Міноборони України Юрій Сак. Однак операція в місті триває.

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Херсон майже під повним контролем України

Юрій Сак у коментарі журналістам повідомив, що Україна майже повністю відновила контроль над Херсоном, який від лютого перебував під російською окупацією.