Україна – мішень №1: Данілов вважає, що Росія відповідальна за вибухи на українських складах

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за численними вибухами на складах боєприпасів в Україні стоїть саме росія. Оскільки через ці події в нашої держави обмежений запас снарядів до радянської зброї.

Про це Олексій Данілов заявив в інтерв'ю. За його словами, вибухи на складах створили проблему нестачі снарядів до зброї радянського зразка, оскільки у світі таких боєприпасів не виготовляють.

Зауважте росія виснажується – вона має сили атакувати тільки на одному напрямку фронту, – Данілов

До вибухів на складах причетна росія

Олексій Данілов зазначив, що в Україні залишилося багато радянської зброї, яка використовувала снаряди калібру 122 та 152 міліметри. Однак через обмежений запас снарядів доводиться переходити на озброєння зразка НАТО, яке використовує снаряди калібру 155 міліметрів.

Проблему нестачі снарядів до радянської зброї Данілов пов'язує з вибухами на складах боєприпасів. Протягом 5 років до вторгнення відбулася серія подібних катастроф. Тому секретар РНБО не виключає, що за цим стоїть саме росія.

Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути Росія. Ми для них ціль номер один,

– наголосив Данілов.

Вибухи на складах боєприпасів в Україні

Від початку війни росії з Україною на Донбасі на території нашої держави відбулося 8 катастроф, пов'язаних з пожежами та вибухами на складах з боєприпасами, з яких 6 відбулися протягом 2017 – 2019 років. Такі катастрофи були на Харківщині, Вінничині, Чернігівщині та Донеччині.

У березні 2017 року сталася катастрофа на складі боєприпасів у Балаклії. Пожежа супроводжувалася потужними вибухами, через що доводилося евакуйовувати місцеве населення. Ще тоді військова прокуратура заявляла про можливі диверсії, а в РНБО говорили про причетність росії. Унаслідок катастрофи 1 людина загинула, ще 3 зазнали поранень.

У вересні того ж року пожежа на складах виникла в селі Новоясиноль біля Маріуполя та в Калинівці на Вінничині. Тоді ці вибухи правоохоронці кваліфікували як диверсію. Унаслідок цього постраждали 2 людей.

У травні 2018 року вдруге пролунали вибухи на складах у Балаклії. У жовтні того ж року вибухнули склади в селищі Дружба поблизу міста Ічня на Чернігівщині.

У листопаді 2019 року вибухи на складах з боєприпасами втретє сколихнули Балаклію. У квітні 2020 року тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила перші висновки щодо причин катастрофи – у них заперечили мінування складу за допомогою безпілотника. Згідно з висновками, вибух відбувся під землею.

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