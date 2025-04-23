Україна могла потрапити в пастку: чому зірвалися мирні переговори в Лондоні

У Лондоні почались переговори, але беруть участь лише Україна та Велика Британія. Зустріч скасували і змінили формат через розбіжності в порядку денному з боку партнерів. Україна дотримується позиції, яку раніше запропонували США.

Про це заявив в ефірі 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Він додав, що спочатку Україна підтримала ініціативу США про повне і безумовне припинення вогню.

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Позиція України щодо територій – незмінна

Після зустрічі української та американської делегацій була оприлюднена відповідна заява. Україна не відмовлялася від цієї позиції.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що ми відкриті до діалогу. Навіть 20 квітня ввечері президент сказав, що вдалося на одну добу зупинити вогонь і повітряні удари. Він запропонував Росії припинити авіаудари і погодитися на перемир’я в повітрі,

– сказав Мусієнко.

Він пояснив, що Росія проігнорувала цю пропозицію. План дій щодо мирного врегулювання був визначений самими Сполученими Штатами. Оскільки Росія не виконує зобов'язання, а державний секретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що спочатку має бути припинення вогню, а потім переговори, – Україна готувалася саме до перемовин про припинення бойових дій. Ідеться або про повне, або про часткове припинення.

Президент України, відповідно до директив, які отримала делегація, зазначив, що делегація не має права вести перемовини на інші теми. Це потрібно, щоб ніхто не думав, що можуть відбуватися таємні домовленості.

"Судячи з повідомлень західних медіа, Сполучені Штати вирішили об'єднати питання припинення вогню з подальшим мирним процесом. Тобто фактично змінили той порядок, який самі ж раніше запропонували. Через це і виникла ситуація, яку можна описати як "дисконект". Я б сказав – розбіжності у поглядах на порядок денний зустрічі", – пояснив Мусієнко.

Він зазначив, що саме ця причина й призвела до скасування перемовин.

У Лондоні мали обговорювати 3 теми

Під час зустрічі в Парижі розглядали три основні теми: перше – припинення вогню на землі, в повітрі та на морі; друге – створення механізмів моніторингу та контролю; третє – гарантії безпеки для України, зокрема можливість введення європейських військ під командуванням Франції та Великої Британії.

Ці теми й мали обговорюватися на цій зустрічі – як реалізувати ці пункти. Але США, схоже, вирішили обговорювати ще й можливі поступки України на користь Росії. А це не входить до нашого порядку денного,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що президент Зеленський чітко заявив: українські території не можуть бути передані Росії. Україна вважає їх тимчасово окупованими, і це офіційна позиція.

Мусієнко припустив: якщо уявити, що Україна погодилась би на всі умови, які зараз обговорюють американські медіа, то 24 квітня Стів Вітков полетів до Москви. Там його зустрів би Владімір Путін і сказав би, що ці умови його не влаштовують. Що він хоче більше – всі ті території, про які вже заявляв.

Скажуть: якщо ви вже погодилися на один регіон – погоджуйтеся й на інші. Це дуже небезпечно. Тому, як на мене, скасування зустрічі – це не найгірше. Краще, щоб вона не відбулася зараз, ніж потрапити в пастку,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що до наступної зустрічі Україна має підійти з чітким розумінням: вона захищає свої національні інтереси. І що Сполученим Штатам не вдасться змусити нас йти на поступки, вигідні Путіну.