Про це заявив політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов, передає 24 Канал.

За словами експерта, російський контингент у регіоні є малочисельним, а склади зі зброєю можливо було заблокувати без масштабних бойових дій.

Ми разом із Молдовою могли б без проблем вирішити це питання – блокадою чи антитерористичною операцією. Прорватися туди через Україну Путін не зміг би,

– наголосив політолог.

Він додав, що офіційний Кишинів тоді не скористався цією можливістю. "Я не розумію, чому президент Молдови Мая Санду не зробила цього у 2022 році. Можливо, причина у вигодах від контрабандних потоків через Придністров'я та доступі до безкоштовного газу", – заявив Сазонов.

Водночас, за його словами, нині Україна змушена утримувати значні сили на кордоні з Молдовою, аби стримувати потенційну загрозу з боку невизнаного утворення.

Ми фактично прикриваємо союзника, який береже у себе російську базу та військовий контингент,

– підсумував він.

Довідково

Придністров'я – невизнане утворення на території Молдови, де з початку 1990-х перебуває оперативна група російських військ.

За відкритими даними, чисельність контингенту РФ у регіоні становить близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Також там зберігаються одні з найбільших у Східній Європі складів боєприпасів.

Президент Молдови Мая Санду неодноразово заявляла, що питання Придністров'я має вирішуватися виключно мирним шляхом. У Кишиневі наполягають, що будь-які дії проти регіону без політичного врегулювання можуть дестабілізувати ситуацію в країні.