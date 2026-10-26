"Угода відкриває шлях до обміну досвідом": Україна та Молдова посилюють співпрацю

Представники урядів України та Молдови 26 жовтня підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Документ відкриває шлях до системного обміну досвідом між країнами.

Про укладення домовленостей оголосили прем'єр-міністри України та Молдови Сергій Корецький і Василе Тофан.

Що відомо про угоду?

За словами Сергія Корецького, новий документ розширює можливості для обох держав в оборонній сфері.

Українська сторона також запропонувала Молдові розширити співпрацю в межах коаліції з розмінування. Окрім цього, партнери продовжують роботу в інших взаємовигідних форматах.

Зі свого боку, Молдова прагне використати український досвід протидії дронам, адже її повітряний простір порушували вже понад 100 разів.

Робочі формати та економічна взаємодія

Маємо й інші робочі формати. Це міжурядова комісія з торговельно-економічного співробітництва та Одеський трикутник, який об'єднує три країни: Молдову, Румунію та Україну,

– розповів Сергій Корецький.

Також Україна звернулася до Молдови з проханням продовжити знижку в 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів на 2027 рік.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан прибув із робочим візитом до Києва разом із урядовою делегацією. У межах поїздки політиків заплановано обговорення питань регіональної безпеки, торгівлі та енергетики.

Тофан також розглядав можливість закупівлі українського газу для Молдови й планував обговорити це питання під час візиту до Києва. Водночас президентка Мая Санду заявляла про готовність країни прийняти нову хвилю українських біженців.