"Угода відкриває шлях до обміну досвідом": Україна та Молдова посилюють співпрацю
Представники урядів України та Молдови 26 жовтня підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Документ відкриває шлях до системного обміну досвідом між країнами.
Про укладення домовленостей оголосили прем'єр-міністри України та Молдови Сергій Корецький і Василе Тофан.
Що відомо про угоду?
За словами Сергія Корецького, новий документ розширює можливості для обох держав в оборонній сфері.
Українська сторона також запропонувала Молдові розширити співпрацю в межах коаліції з розмінування. Окрім цього, партнери продовжують роботу в інших взаємовигідних форматах.
Зі свого боку, Молдова прагне використати український досвід протидії дронам, адже її повітряний простір порушували вже понад 100 разів.
Робочі формати та економічна взаємодія
Маємо й інші робочі формати. Це міжурядова комісія з торговельно-економічного співробітництва та Одеський трикутник, який об'єднує три країни: Молдову, Румунію та Україну,
– розповів Сергій Корецький.
Також Україна звернулася до Молдови з проханням продовжити знижку в 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів на 2027 рік.
Як уже повідомлялося на нашому сайті, прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан прибув із робочим візитом до Києва разом із урядовою делегацією. У межах поїздки політиків заплановано обговорення питань регіональної безпеки, торгівлі та енергетики.
Тофан також розглядав можливість закупівлі українського газу для Молдови й планував обговорити це питання під час візиту до Києва. Водночас президентка Мая Санду заявляла про готовність країни прийняти нову хвилю українських біженців.