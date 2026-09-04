Реактивні дрони – не єдина загроза: до яких атак готується Росія восени

Російські окупанти змінили тактику повітряних ударів, активізувавши використання реактивних безпілотників. Проте масовані атаки дронами можуть бути лише підготовчим етапом до більш масштабних і небезпечних обстрілів.

Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ворог активно готується до наступних атак по Україні. Він попереджає про зміну загроз вже цієї осені.

Чому ворог робить ставку на реактивні дрони?

Експерт зазначив, що твердження про дорожнечу реактивних безпілотників не зупиняє окупантів, адже Росія не рахує кошти на війну та зуміла здешевити їх виробництво. Масове застосування таких засобів є тимчасовим явищем, оскільки Україна нарощує протидію.

Це питання найближчих тижнів, коли ми побачимо масштабування застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників. І ситуація буде виправлятися, ми будемо збивати більше,

– наголосив Мусієнко.

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До яких атак готується Росія восени?

За словами військового, зараз окупанти намагаються використати вікно можливостей, щоб змусити Сили оборони витрачати ракети зенітно-ракетних комплексів. Це є підготовкою до масштабних комбінованих атак.

Ми розуміємо, що наприкінці вересня – на початку жовтня ворог почне активно застосовувати свою авіацію, крилаті і балістичні ракети для ударів по різних об'єктах на території України, в тому числі по енергетиці,

– застеріг Олександр Мусієнко.

Він підкреслив, що Україні необхідно якомога швидше нейтралізувати загрозу реактивних БпЛА перехоплювачами, щоб зберегти арсенал протиповітряної оборони для відбиття ракетних ударів восени.

Військовий пояснив, коли Україна зможе ефективно протидіяти реактивним дронам ворога: дивіться відео