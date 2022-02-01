Україна може мобілізувати до 2,5 мільйона людей проти вторгнення Росії, – Данілов

Якщо Росія наважиться на нове масштабне вторгнення в Україну, наша країна здатна чимало їй протиставити. Зокрема, мобілізувати до 2,5 млн людей.

Про це заявив західним ЗМІ секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. За його словами, готовими слід бути й до провокацій "будь-якої миті".

А тим часом "5 пташка у Києві": в Україну прибули ще понад 80 тонн військової допомоги від США

"Паніка – сестра поразки"

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що для протистояння Росії Україна має не тільки регулярну армію у 250 тисяч військових:

Ще у нас є сотні тисяч ветеранів із бойовим досвідом у боротьбі з проросійськими бойовиками на Сході.

у боротьбі з проросійськими бойовиками на Сході. Не варто забувати й про мільйон мешканців країни, які мають дозвіл на полювання.

Загалом, за словами Данілова, Україна має можливість мобілізувати до 2,5 мільйона людей у ​​випадку нового вторгнення Росії.

Вони (росіяни, – 24 канал) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо закликати до зброї від 2 до 2,5 мільйона людей,

– сказав він.

Але наразі цього робити немає потреби. Як окремо наголосив Данілов, українська влада "не може допустити паніки", натомість повинна "контролювати економічну ситуацію", поки "ЗМІ постійно говорять, що війна почнеться завтра".

Чи нападе Росія

Секретар РНБО Олексій Данилов переконаний, що для початку нового повномасштабного вторгнення Росія має здійснити й не менш масштабні приготування. Які, звісно, буде легко помітити.

Наразі Рада нацбезпеки не бачить прямої загрози такого вторгнення. Але 120 тисяч російських військових, які зосереджені поблизу наших кордонів, щонайменше змушують Україну бути готовою до провокацій "будь-якої миті".

Цього ж дня секретар РНБО Олексій Данілов:

Натомість Росія вже найближчим часом може визнати ОРДЛО: дивіться відео