"До нас цього не міг ніхто": Україна привезла в Брюссель доказ великого провалу Росії

Україна здатна не лише отримувати допомогу від НАТО, а й може посилити його спроможності. Підтвердженням цього є унікальне досягнення українських військових, які збили російські ракети, які до цього не збивала жодна армія світу.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що українці мають досвід протиракетної оборони, що робить нас цінним партнером для Заходу.

Як бойовий досвід України може посилити НАТО?

Голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук сказала, що Україна може поділитися з партнерами досвідом точних ударів, технологіями дронів та ракет, щоб закрити прогалини в можливостях Альянсу. Натомість Україна потребує допомоги від партнерів у закритті своїх потреб.

Київська зенітно ракетна бригада створила унікальний сувенір для НАТО, де зібрала збиті уламки російських ракет Х-101, "Іскандер" та "Циркон". Жодна країна світу не збивала їх раніше. Ми маємо технології та демонструємо результати, яких немає ніде у світі. Альона Гетьманчук повинна показати це партнерам в НАТО, щоб вони знали, на що ми спроможні,

– сказав Романенко.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі під час слухання в сенаті США повідомив, що у них були великі сумніви щодо ефективності передачі ПТРК та PAC-3 з антибалістичними можливостями. Вони не розуміли, чи українці зможуть освоїти ці складні системи й ефективно їх застосовувати.

За словами експерта, українські військові так впоралися з цим завданням, що американські виробники тепер вчаться у них. На відміну від росіян, Україна інтегрує засоби ППО й ПРО з усього світу.

"Ми платимо високу ціну за все це. Але те, що ми маємо, унікальне. Захід це розуміє й змушений співпрацювати з нами, щоб покращити захист власних держав, особливо в протиракетній обороні. Тому НАТО повинне більш ефективно співпрацювати з Україною", – наголосив Романенко.

Зверніть увагу! The Washington Post повідомляло, що запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot майже вичерпані – наразі залишається обмежена кількість таких боєприпасів, розділених між різними регіонами країни. На початку 2026 року адміністрація Трампа зверталася до кількох європейських союзників із закликом передати Україні додаткові ракети. Проте частина партнерів відмовилася, аргументуючи це потребою зберегти достатні запаси для власної системи протиповітряної оборони.

Що відомо про підтримку партнерів для України?

Україна та Німеччина досягли домовленостей про оборонну співпрацю на суму близько 4 мільярдів євро, яка передбачає постачання пускових установок IRIS-T. Угода також включає спільне виробництво безпілотників зі штучним інтелектом, а також інвестиції в розвиток далекобійних можливостей на рівні 300 мільйонів євро.

Крім того, Німеччина профінансує закупівлю кількох сотень ракет для систем Patriot, що має посилити захист українських міст і критичної інфраструктури.