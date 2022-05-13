Україна може претендувати на першу армію у Європі, – політолог

Запит на Збройні Сили України тільки зростатиме. Українські захисники показують світові мужність та професіоналізм.

Про це для 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Він впевнений, що українські військові здобудуть перемогу.

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"Сьогодні ми дійсно можемо претендувати на першу армію в Європі. Й це питання не про озброєння, а про людей та командування. Навіть про народ. Сьогодні ми стримуємо ворога й тільки у нас з'явиться наступальна зброя, то ми продемонструємо мистецтво контрнаступальної операції", – вважає політолог.

Треба утилізувати режими диктаторів

За словами політолога, в України тимчасово не виходить потрапити до НАТО, тому що там є такі країни як Угорщина, Німеччина та Франція. Він вважає, що до цих держав та їхніх відносин з Росією, є питання.

Коли ми кажемо, що члени НАТО сьогодні не відійшли від злочинного режиму Росії, то ти не повинні опускати руки й треба змушувати сьогодні ці інституції відповідати тим нормативам та деклараціям, які вони озвучують і на яких стоять,

– сказав Антонюк.

Він вважає, що світ сьогодні стоїть перед вибором. Зокрема, можна орієнтуватися на бутафорні інституції, тоді диктатура й нацизм переможе й перемеле не один народ. Також є варіант поставити все на своє місце.

"Їм треба нагадати історію Ліги Націй, яка теж перетворилася на бутафорну організацію, як сьогодні стає ООН. Або дається по зубах і режими знають своє місце. Їх треба просто утилізувати й не допускати до формування нових", – додав політолог.

Зміни через війни

Антонюк сказав, що коли дійсно почнемо думати про формування нових безпекових блоків, то невідомо, де буде питання НАТО і Європейського Союзу.

"Тоді взагалі будуть тектонічні глобальні зміни, які, на жаль, відбуватимуться через воєнні зміни", – зазначив Антонюк.

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