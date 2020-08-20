Є кілька можливих варіантів реакції України на історію з вагнерівцями. ЗМІ пишуть, що припинення співробітництва з питань екстрадиції – один з них.

Україна може по-різному відреагувати на історію з вагнерівцями, пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Читайте також В Офісі Президента пояснили позицію щодо Білорусі: який зв’язок з війною на Донбасі

Варіанти реакції України:

скасування запланованого на жовтень "Форуму регіонів України та Білорусі" в Гродно;

заморожування роботи різних двосторонніх груп;

припинення співробітництва з питань екстрадиції.

За даними джерела, призупинення екстрадиції було б дзеркальною відповіддю на демарш офіційного Мінська в історії з видачею вагнерівців. Адже білоруські правоохоронці звертаються до українських колег з запитами набагато частіше, ніж навпаки.

Також співрозмовник видання прокоментував відкликанням посла. За його словами, це була погана ідея, йому краще було б залишатися в Мінську та збирати інформацію.

До теми Спецслужби Білорусі та України тісно співпрацюють, – експерт про затримання вагнерівців

Затримання вагнерівців у Мінську та повернення РФ: коротко