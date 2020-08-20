Україна може призупинити екстрадицію до Білорусі, – ЗМІ
Є кілька можливих варіантів реакції України на історію з вагнерівцями. ЗМІ пишуть, що припинення співробітництва з питань екстрадиції – один з них.
Україна може по-різному відреагувати на історію з вагнерівцями, пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.
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Варіанти реакції України:
- скасування запланованого на жовтень "Форуму регіонів України та Білорусі" в Гродно;
- заморожування роботи різних двосторонніх груп;
- припинення співробітництва з питань екстрадиції.
За даними джерела, призупинення екстрадиції було б дзеркальною відповіддю на демарш офіційного Мінська в історії з видачею вагнерівців. Адже білоруські правоохоронці звертаються до українських колег з запитами набагато частіше, ніж навпаки.
Також співрозмовник видання прокоментував відкликанням посла. За його словами, це була погана ідея, йому краще було б залишатися в Мінську та збирати інформацію.
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Затримання вагнерівців у Мінську та повернення РФ: коротко
- Раніше 33 учасників збройного формування ПВК "Вагнер" затримали на території Білорусі. Їх підозрюють в спробі здійснення діяльності з дестабілізації ситуації в країні.
- Київ надіслав запит Мінську про видачу 28 бойовиків, які підозрюються у злочинах на Донбасі.
- Пізніше стало відомо, що Білорусь передала РФ 32 російських громадян, які раніше були затримані.
- Україна засудила таке рішення.