Україна уже здатна виробляти стільки зброї, що може перевищити спроможності Росії, – Зеленський

На Ставці 3 липня обговорили важливе досягнення нашої держави та виробників зброї. Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності.

Про це повідомив президент Зеленський.

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Що обговорили на Ставці?

На Ставці найбільшу увагу приділили саме виробництву зброї. Розмова пройшла за участі виробників зброї.

Говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну,

– зазначив президент.

Насамперед увага зосереджена навколо українських дронів усіх типів, НРК, ракетної програми, засобів РЕБ та військової техніки.

Як зауважив Зеленський, ця розмова стала продовженням на найвищому рівні ухвалення воєнних рішень обговорень, які відбувалися на майданчику РНБО, парламенту та Міноборони протягом попередніх тижнів.

До слова, українські далекобійні засоби продовжують успішно уражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу Росії. Зокрема, Сили оборони днями уже вдруге вдарили по нафтопереробному заводу в Уфі. Це об'єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту.