"Україна напала на Росію": для чого Путіну авіаудар по Бєлгороду

Російська сторона називає вибухи на нафтобазі у Бєлгороді "наступом Збройних Сил України". Такі провокації є очевидно вигідними для влади Росії.

Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.

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Вигаданий Росією "наступ ЗСУ", зокрема нібито обстріли з гелікоптера українськими силами нафтобази у Бєлгороді, може стати передумовою для введення воєнного стану на території Росії. Своєю чергою, це передбачатиме загальну мобілізацію.

Олег Жданов пояснив, що такі провокації, наприклад, вибухи у Бєлгороді, російська влада створює, аби розпочати загальну мобілізацію. Ворожій армії бракує сил.

Водночас на деяких напрямках відбувається ротація військ ворога. За словами військового експерта, відведення армії із Київського та Чернігівського напрямків справді відбувається, однак сили виводять лише для того, аби передислокувати на Донбас.

Олег Жданов прокоментував вибух у Бєлгороді: дивіться відео