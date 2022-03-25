Кожен євро або долар для російської економіки перетворюється на ракети, які прилітають у будинки мирних українців. Україна робить все можливе, щоб окупанти не отримували ресурсів на війну.

Для того, щоб санкції працювали на повну потужність, а російська економіка не отримувала надходжень для продовження війни, потрібне комплексне рішення. На думку міністра зовнішньої політики України Дмитра Кулеби, є лише один варіант такого рішення.

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Відмова від російських енергоносіїв

Україна наполягає на кардинальних кроках щодо економічних взаємин Європи з Росією. Наші дипломати працюють над тим, щоб ЄС не купував російського газу та нафти.

Єдине системне рішення, на якому ми наполягаємо – відмова від російських енергоносіїв, щоб не фінансувати російську економіку,

– заявив Кулеба.

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