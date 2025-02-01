Альтернативи немає: чому членство в НАТО настільки критичне для України

Україна неодноразово підкреслювала, що членство в НАТО залишається пріоритетом і є гарантією нашою безпеки. Відмова від такого шляху може обернутися катастрофою, тому альтернативи немає.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що шлях до Альянсу не є простим. Наразі консенсусу серед наших партнерів щодо цього немає.

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"У всі періоди історії Росія завжди намагалася скористатися позаблоковістю України. Згодом це призвело до анексії Криму та війни на Донбасі, тому альтернативу членству в НАТО немає", – сказав військовослужбовець.

Єдина гарантія нашої безпеки

Треба визнати, що поки говорити про повноцінне членство в Альянсі не варто. Але в жодному разі від самої ідеї членства не можна відмовлятися. Поки ми не знаємо, на якому етапі переговори й всіх їхніх деталей.

Те саме можемо сказати про потенційні переговори між Україною та Росією щодо завершення війни. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мають бути поступки з обох сторін, але ніяких інших деталей ми не знаємо.

Радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц ще напередодні інавгурації сказав, що будь-які зрушення можливі тоді, коли щонайменше вдасться досягти стабілізації на фронт, тобто зупинки російських наступальних військ,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Сьогодні ми бачимо, що ворог продовжує наступ. За таких умов неможливо про щось говорити. Тоді ми повертаємось до позиції, яку ще раніше озвучувала українська сторона – мир можливий тільки через силу. Коли буде достатньо військової компоненти, тоді ситуацію вдасться змінити на нашу користь.

"Не думаю, що наші військові взяли до рук зброю для того, щоб потім погодитися на ганебні умови, які нам нав'яжуть з Кремля", – підсумував Олександр Мусієнко.