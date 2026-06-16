16 червня, 15:10
Оновлено - 15:24, 16 червня
Україна не грає в ці ігри, – Зеленський відкинув пропозицію щодо зустрічі з Путіним у Москві
Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Кремля щодо зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Президент України сказав, що не гратиме в ігри, які затіяли окупанти.
Про це пише "РБК-Україна".
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Що сказав Зеленський щодо зустрічі з Путіним у Москві?
Президент України заявив, що переговори з лідером Кремля можуть відбутися в нейтральній країні.
Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході,
– сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що Володимир Путін не хоче припинення війни.