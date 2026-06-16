Україна не грає в ці ігри, – Зеленський відкинув пропозицію щодо зустрічі з Путіним у Москві

Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Кремля щодо зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Президент України сказав, що не гратиме в ігри, які затіяли окупанти.

Про це пише "РБК-Україна".

До теми Зеленський підбив підсумки тристоронньої зустрічі з Трампом і Макроном

Що сказав Зеленський щодо зустрічі з Путіним у Москві?

Президент України заявив, що переговори з лідером Кремля можуть відбутися в нейтральній країні.

Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході,

– сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Володимир Путін не хоче припинення війни.