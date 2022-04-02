Україна не погодиться на жоден результат, крім перемоги, – Зеленський дав інтерв'ю Fox News

Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він підкреслив, що для України є лише одне прийнятне закінчення війни ​​– перемога.

Глава держави запевнив, що питання про те, щоб віддати ворогу українські території навіть "не обговорюється". Це інтерв'ю опублікували уночі проти 2 квітня.

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Україна погодиться лише на перемогу

Президент підкреслив, що перемога правди буде буде перемогою України та українців. Втім, наразі питання полягає у тому, коли та як закінчиться війна, яку розв'язала проти нас Росія.

Це глибоке питання. Це болюче питання. Крім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом,

– наголосив Зеленський.

Коли настане мир – усі це відчують

У своєму зверненні до українців вночі проти 2 квітня глава держави підкреслив, що попереду – складні битви. Мовляв, наразі ще не можна думати, ніби усі випробування вже пройдені. "Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен відчує, що настає мир", – запевнив він.

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