Україна не погодиться на жоден результат, крім перемоги, – Зеленський дав інтерв'ю Fox News
Джерело:Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він підкреслив, що для України є лише одне прийнятне закінчення війни – перемога.
Глава держави запевнив, що питання про те, щоб віддати ворогу українські території навіть "не обговорюється". Це інтерв'ю опублікували уночі проти 2 квітня.
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Україна погодиться лише на перемогу
Президент підкреслив, що перемога правди буде буде перемогою України та українців. Втім, наразі питання полягає у тому, коли та як закінчиться війна, яку розв'язала проти нас Росія.
Це глибоке питання. Це болюче питання. Крім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом,
– наголосив Зеленський.
Коли настане мир – усі це відчують
У своєму зверненні до українців вночі проти 2 квітня глава держави підкреслив, що попереду – складні битви. Мовляв, наразі ще не можна думати, ніби усі випробування вже пройдені. "Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен відчує, що настає мир", – запевнив він.
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