Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипвідносини з білоруссю

білорусь сприяє російським окупантам усіма можливими способами. Попри це Україна досі не розірвала дипломатичних відносин з друзями окупантів.

Територія білорусі повністю віддана російським окупантам для того, що вони обстрілювали мирні українські міста своїми ракетами. З білорусі на Київщину зайшли російські війська, вони продовжують максимально сприяти ворогу, але навіть попри це Україна не розірвала дипломатичних відносин з мінськом.

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Коли Україна розірве дипломатичні відносини з білоруссю

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пам'ятає, як білоруси присягалися в тому, що вони ніколи не будуть загрожувати Україні, а в ніч 24 лютого з їхньої території полетіли ракети та пішли війська російських окупантів. Він запевнив, що зараз ні в кого немає жодних ілюзій стосовно білорусів, але варто дуже тверезо аналізувати поточну ситуацію та не давати диктатору лукашенку приводів ухвалювати ті чи інші рішення.

Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини,

– заявив Кулеба.

Він додав, що білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається. Що стосується бомбардувальників росіян на території білорусі – то це реальність, яку ми будемо спостерігати до перемоги України над окупантами.

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