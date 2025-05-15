Зеленський відкинув відмову від Криму заради миру з Росією

Україна не може обговорювати територіальні питання, оскільки це буде порушенням Конституції, і ніколи не визнає юридично окуповані території російськими.

Таку заяву під час пресконференції у четвер, 15 травня, зробив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.

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Чи відмовиться Україна від Криму

Володимир Зеленський заявив, що відмова від Криму заради миру з Росією була б порушенням Конституції України, гарантом якої він є. Тому, Україна юридично не визнає окуповані території російськими.

Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції… Обговорювати, що відбувається, які гуманітарні там кризи – ми готові й хочемо. Але при всіх обговореннях юридично ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими,

– заявив він.

Також він зазначив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримує територіальну цілісність України, як і абсолютна більшість світу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський обговорив з турецьким президентом можливість прямих переговорів між Україною та Росією. Зустріч обох лідерів відбулася в президентському комплексі в Анкарі.