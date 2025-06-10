Де-юре ми не визнаємо окуповані території російськими, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна де-юре не визнає окуповані території російськими. На його думку, для завершення війни потрібна воля обох сторін.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю угорському виданню Válasz online.

Дивіться також Один із найбільших ударів по Києву, – Зеленський відреагував на масовану атаку Росії

Що заявив український лідер про окуповані території

Володимир Зеленський пояснив, чи готова Україна піти на поступки та пожертвувати своїми територіями. Він укотре підтвердив свою позицію та запевнив, що Київ не визнає окуповані території російськими.

Але ми вже не раз заявляли: де-юре ми не визнаємо нині окуповані території російськими. Вони не однакові: у Криму не було війни, а Східна Україна – це мертва земля, зруйновані села й міста,

– заявив Зеленський.

Він додав, що Україна неодноразово оголошувала, що після отримання гарантій безпеки, які не дозволять Путіну продовжити війну – буде час ухвалити рішення щодо територіальних питань.

"Ми хочемо завершити війну, але для цього потрібно бажання обох сторін. Якщо інша сторона до цього не готова, вона завжди знайде привід", – зазначив український лідер.

Володимир Зеленський згадав про меморандум України, який, за його словами, є основою для переговорів. У ньому були чітко зазначені пропозиції Києва для майбутнього миротворчого процесу, зокрема: